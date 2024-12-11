شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. عيار 21 يرتفع إلى 3830 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وسجل سعر الذهب في مصر عيار 24، اليوم الأربعاء، 4377.25 جنيه للبيع، و4354.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر عيار 22، اليوم الأربعاء، 4012.5 جنيه للبيع، و3991.5 جنيه للشراء. سعر الذهب في مصر ارتفع سعر الذهب في مصر عيار 21، اليوم الأربعاء، إلى: 3830 جنيها للبيع، و3810 جنيهات للشراء.

وسجل سعر الذهب في مصر عيار 18، اليوم الأربعاء، 3282.75 جنيه للبيع، و3265.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب في مصر عيار 14، اليوم الأربعاء، 2553.25 جنيه للبيع، و2540 جنيها للشراء. أسعار الذهب اليوم وارتفع سعر جرام الذهب في مصر عيار 12، اليوم الأربعاء، إلى: 2188.5 جنيه للبيع، و2177.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 30640 جنيها للبيع، و30480 جنيها للشراء.