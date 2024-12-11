شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.4%، عند 12149 نقطة.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت تداولات اليوم 6.69 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 620.163 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.419 تريليون ريال. انخفاض أسهم 138 شركة انخفضت أسهم 138 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 90، من بين 247 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، قو للاتصالات، وسمو، ودله الصحية، والعقارية، وسيرا، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لبيانات تداول، كانت أسهم شركات، جاهز، وأنعام القابضة، وبنان، والزامل للصناعة، وأكوا باور، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة 0.9%، عند 31278 نقطة.

وبلغت تداولات اليوم الأربعاء في السوق الموازية 66.088 مليون ريال.

وبحسب البيانات بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6.212 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 58.226 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 40 شركة، بينما انخفضت 44، من بين 104 شركات مدرجة في السوق الموازية.