الاقتصاد

الترخيص لـ«سكنى المالية» بممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة السوق المالية استيفاء شركة سكنى المالية متطلبات بدء ممارسة العمل لنشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق في أعمال الأوراق المالية المرخص لها بممارستها.
وجاء ذلك بموجب قرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 15/10/1445هـ الموافق 24/04/2024م.
ويأتي ذلك بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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