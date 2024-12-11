شكرا لقرائتكم خبر عن الترخيص لـ«سكنى المالية» بممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة السوق المالية استيفاء شركة سكنى المالية متطلبات بدء ممارسة العمل لنشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق في أعمال الأوراق المالية المرخص لها بممارستها.

وجاء ذلك بموجب قرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 15/10/1445هـ الموافق 24/04/2024م.

ويأتي ذلك بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية.