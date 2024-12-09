وزير الطاقة يجتمع مع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ويبحثان سبل تعزيز العلاقات في مجال الطاقة بين البلدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في الرياض، بمعالي وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان ميكائيل جباروف.

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة، وبحث سبل تعزيز الشراكة في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك تحولات الطاقة وتقنياتها.

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