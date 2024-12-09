شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر يسجل 3740 جنيها لعيار 21.. السوق يغلق على ارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة المعادن الثمينة تطورات سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، مع إغلاق سوق الذهب في مصر على ارتفاع سعر الذهب في مصر عيار 21 وجميع الأعيرة الذهب.

وسجل الذهب في مصر على مدار جلسات اليوم، ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 ارتفاعاً بأكثر من 40 جنيها.



أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4274 جنيها.

عيار 21 يسجل 3740 جنيها.

عيار 18 يسجل 3205 جنيهات.

الجنيه الذهب 29920 جنيها.



شعبة المعادن الثمينة تكشف مستقبل صادرات الذهب

توقع إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن الثمينة والمجوهرات في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن تصبح مصر ضمن أهم 20 مصدراً للمشغولات الذهب خلال 2025- 2026، وأن تصبح القاهرة ضمن أهم 10 مصدرين للذهب في العالم خلال عام 2027.



وأضاف "واصف" أن مصر في عام 2022 كانت في المركز 94 عالمياً في صادرات المشغولات الذهبية وحالياً وصلنا الي المركز 54 بنهاية عام 2023، نتيجة التنسيق بين شعبة المعادن والجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين.

وتوقع إيهاب واصف، أن تتقدم مصر في تصدير المشغولات الذهبية لنصبح ضمن أهم 30 مصدراً على مستوى العالم بنهاية عام 2024، وذلك نتيجة إزالة قيود تصدير الذهب ورسوم التثمين الأمر الذي انعكس على أداء صادرات الذهب منذ إعلان إزالة هذه الرسوم.