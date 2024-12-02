الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وجني الأرباح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقفت موجة صعود الذهب التي استمرت أربع جلسات اليوم، لتتراجع الأسعار تحت ضغط من قوة الدولار وعمليات جني الأرباح، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة للحصول على مؤشرات على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 05:39 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 2625.69 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 % إلى 2648.40 دولارًا.

وصعد مؤشر الدولار 0.5 %، مما يجعل المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ومن المقرر أن تصدر هذا الأسبوع بيانات اقتصادية أمريكية رئيسة قد تؤثر على توقعات السوق بشأن السياسة النقدية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 % إلى 30.10 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 % إلى 939.90 دولارًا، وهبط البلاديوم 1 % إلى 968.37 دولارًا.

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