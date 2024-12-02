السعودية | أكاديمية الإعلام السعودية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من المتدربين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بحضور معالي مساعد وزير الإعلام رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث وعددٍ من أعضاء المجلس؛ احتفلت أكاديمية الإعلام السعودية أمس، بتخريج الدفعة الأولى من الشباب والفتيات الملتحقين بمسار البرامج الإلكترونية، وذلك في مقر مركز الزوار بمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية “مسك”.

وفي كلمته خلال حفل التخرج؛ نوّه معالي الدكتور عبدالله المغلوث بدعم معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري وتوجيهاته الرامية إلى الارتقاء بمخرجات البرامج التدريبية للكوادر البشرية وتطويرها؛ لتعمل بفاعلية في النهوض بمستقبل الإعلام بالمملكة، مشيدًا بالجهود التي بذلتها الأكاديمية لتحقيق هذا الإنجاز.

وقال معالي مساعد وزير الإعلام: “نحتفي اليوم بنجاح شباب وفتيات الوطن، الذين يمثلون مجموعة من الفاعلين في مستقبل الإعلام السعودي، وهذه الدفعة الأولى من البرامج الإلكترونية هي خطوة نحو تمكين كوادر وطنية؛ لتكون قادرة على مواجهة تحديات الإعلام الحديث، وصياغة مستقبل أكثر ابتكارًا”.

من جهته؛ أعرب الرئيس التنفيذي للأكاديمية المهندس خالد زين العابدين عن شكره وتقديره لمعالي وزير الإعلام ومعالي مساعده على دعمهما المستمر للأكاديمية، الذي مكنّها من مواصلة تقديم برامج نوعية، تُسهم في بناء قطاع إعلامي قوي ومتجدد، يواكب التحولات العالمية في الإعلام.

وشهد الحفل إطلاق أول برنامج تدريبي حضوري ضمن مسار البرامج العالمية، بالتعاون مع جامعات ومؤسسات عالمية مرموقة؛ بهدف تطوير المهارات القيادية والفنية للمختصين في الإعلام، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.

كما شهد الحفل، توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية الإعلام السعودية والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، للتعاون في تأهيل الأفراد في القطاع الإعلامي، وتطوير برامج تدريبية وخدمات استشارية مشتركة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات لتعزيز تنظيم القطاع.

كما وقّعت الأكاديمية اتفاقية تعاون إستراتيجية مع شركة منطق النجاح للاستشارات، لدعم مسار التدريب والتأهيل في الإعلام الرياضي في المملكة، من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتقديم خدمات استشارية، وتنظيم ورش عمل مشتركة، مع التركيز على تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي.

وفي نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية لمعالي مساعد وزير الإعلام مع الخريجين وفريق الأكاديمية.

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