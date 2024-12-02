الخطوط الجوية الإيرانية: تسيير رحلات أسبوعية من مشهد إلى الدمام السعودية بعد انقطاع دام 14 عامًا

كشف المسؤول في شركة الخطوط الجوّيّة الإيرانيّة، شمس الدين فرزادي بور، أنّ "من أجل زيادة حجم النّشاط الاقتصادي والسّياسي والسّياحي مع ​السعودية​، سيتمّ تسيير رحلات أسبوعيّة من ​مشهد​ إلى مدينة الدمام السّعوديّة، اعتبارًا من يوم غد الثّلثاء، بعد انقطاع دام 14 عامًا".

وأشار، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "توسيع وتنشيط مسارات الطّيران مع دول المنطقة، يُعدّ أحد الأهداف الرّئيسيّة لشركة إيران للطّيران"، مؤكّدًا أنّ "إنشاء واستئناف الرّحلات الجوّيّة بين مدننا ذات الحركة المروريّة العالية والمدن الدّينيّة مع الدّول الإسلاميّة في المنطقة، له أهميّة خاصّة". ولفت إلى "أنّنا نعتقد أنّ استئناف رحلات مشهد- الدمام يمكن أن يؤدّي إلى توسيع النّشاط الاقتصادي والتّقارب الثّقافي، وتطوير السّياحة الدّينيّة بين إيران السعودية، وهي إحدى السّياسات الجديدة في العلاقات بين البلدين".

وذكر فرزادي بور أنّ "رحلات هذا الخطّ توقّفت لأكثر من 10 سنوات، وهذا العام، على الرّغم من الضّغوط على الخطوط الجوّيّة الإيرانيّة، حاولنا استئناف الرّحلة"، مبيّنًا أنّه "سيتمّ استئناف الرّحلات يومَي الثّلثاء والخميس من كل أسبوع كما هو مقرّر، اعتبارًا من 3 كانون الأوّل الحالي".