شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3685 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في مصر، 4211.5 جنيه للبيع، و4194.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في مصر، 3860.5 جنيه للبيع، و3844.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في مصر إلى: 3685 جنيها للبيع، و3670 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في مصر، 3158.5 جنيه للبيع، و3145.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين في مصر، 2456.75 جنيه للبيع، و2446.75 جنيه للشراء.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين في مصر، إلى: 2105.75 جنيه للبيع، و2097.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 29480 جنيها للبيع، و29360 جنيها للشراء.