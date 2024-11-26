الاقتصاد

تأجيل عمومية «أسمنت نجران» لعدم اكتمال النصاب القانوني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عمومية «أسمنت نجران» لعدم اكتمال النصاب القانوني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت نجران عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، أمس، (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول)، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماعين.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن سبب عدم الانعقاد: عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الأول والثاني.
وأضافت أن نسبة الحضور للاجتماع الأول (13.47%) وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني(13.51%).
ونوهت بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) بعد تحديد موعده والحصول على موافقة الجهات المختصة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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