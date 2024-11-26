شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عمومية «أسمنت نجران» لعدم اكتمال النصاب القانوني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت نجران عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، أمس، (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول)، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماعين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن سبب عدم الانعقاد: عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الأول والثاني.
وأضافت أن نسبة الحضور للاجتماع الأول (13.47%) وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني(13.51%).
ونوهت بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) بعد تحديد موعده والحصول على موافقة الجهات المختصة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن سبب عدم الانعقاد: عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الأول والثاني.
وأضافت أن نسبة الحضور للاجتماع الأول (13.47%) وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني(13.51%).
ونوهت بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) بعد تحديد موعده والحصول على موافقة الجهات المختصة.