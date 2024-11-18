شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة لـ«الخليجية العامة» على الاندماج مع «اتحاد الخليج الأهلية» والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 7 أغسطس الماضي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني لتقييم جدوى اندماج الشركتين، فيما أعلنت في 13 أغسطس 2024 التطورات المتعلقة بذلك، وذلك فيما يتعلق بتعيين المستشار المالي.

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ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاندماج المقترحة في حينها. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز الاقتصادي الناتج عن صفقة الاندماج المقترحة مع شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 7 أغسطس الماضي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني لتقييم جدوى اندماج الشركتين، فيما أعلنت في 13 أغسطس 2024 التطورات المتعلقة بذلك، وذلك فيما يتعلق بتعيين المستشار المالي.وأشارت إلى أن صفقة الاندماج المقترحة لا تزال قيد الدراسة ولم تقم الشركتين بتوقيع اتفاقية ملزمة حتى تاريخه، وأنه في حال إبرام اتفاقية الاندماج فإن صفقة الاندماج ستكون خاضعةً لعددٍ من الشروط الأخرى من ضمنها الحصول على موافقة هيئة التأمين وهيئة السوق المالية وتداول السعودية وموافقة مساهمي الشركتين.ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاندماج المقترحة في حينها.