شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب استثنائية في الدورة الـ30 لمهرجان دبي للتسوق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعد مهرجان دبي للتسوق للاحتفال بدورته الثلاثين، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 6 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025، وتقدم تقويم فعاليات يمتد على مدى 38 يوماً حافل بالترفيه المستمر، وعروض التجزئة الجذابة، والسحوبات الكبرى، والجوائز الضخمة، وعروض الألعاب النارية والتجارب الحصرية للجميع، كل يوم، وفي كل ركن من أركان المدينة.

بدأ مهرجان دبي للتسوق قبل 30 عاماً كفعالية رئيسية للتخفيضات في 5 مراكز تسوق فقط، وتطور اليوم من كونه أطول مهرجان للبيع بالتجزئة في العالم، ليصبح أكبر احتفالية سنوية تسلط الضوء على كل ما يجعل دبي مدينة استثنائية. تجارب جديدة سيبهر المهرجان المرتقب بشدة هذا العام الحضور بشكل لم يسبق له مثيل، ,يجمع بين التجارب الجديدة التي لا ينبغي تفويتها والعروض المفضلة لدى زوار المهرجان والتي تعود في دورته الـ30، بدءاً من مهرجان 123 الذي يُقام في افتتاح مهرجان دبي للتسوق، إلى الأسواق المميزة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "بينما نحتفل بكل فخر بالدورة الـ30 من مهرجان دبي للتسوق، يسعدنا أن نقدم مجموعة لا مثيل لها من الفعاليات التي تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارب الاستثنائية.

وأضاف: "يقدم المهرجان 38 يوماً من الترفيه المتواصل، بما في ذلك العروض الفنية التي يشارك فيها ألمع النجوم، وعروض طائرات الدرون المذهلة، وعروض الإضاءة الرائعة، وعروض الألعاب النارية الممتعة، والتي تجعل من دورة العام الحالي وقتاً مثالياً لزيارة دبي. أضواء دبي تضيء سماء دبي بألوان رائعة كل ليلة طوال 38 يوماً من مهرجان دبي للتسوق، وذلك من خلال عروض الألعاب النارية المجانية المقدمة من مجموعة الزرعوني في دبي فستيفال سيتي مول الساعة 8:30 مساءً، بينما تُضاء سماء حتا كل يوم جمعة وسبت.

وسيحتفي العرض الأول بمرور 30 عاماً على انطلاق مهرجان دبي للتسوق، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بمشاهدة طائرات الدرون التي تجتمع معاً لتكوين تشكيلات وصور مذهلة، وذلك من 6 وحتى 26 ديسمبر، بينما يسلط العرض الثاني الضوء على نجاح دبي في الجمع بين التقاليد والحداثة، بصحبة الإيقاعات والمؤثرات الصوتية، وذلك من 27 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025. مهرجان 123 يعود مهرجان 123 الشهير والمقدم من طلبات بصورة أكبر وأفضل من أي وقت مضى خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق من 6 و 8 ديسمبر في موقعين جديدين تماماً هما كوكاكولا أرينا وسيتي ووك.

حفلات موسيقية تتألق منطقة فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول مع فعالية ليالي DSF في دبي فستيفال سيتي مول التي تقدم حفلات موسيقية مجانية ليلة السبت من كل أسبوع.

الأسواق والتجارب المجتمعية تعود فعالية كانتين X الشهيرة خلال دورة العام الحالي من مهرجان دبي للتسوق من 12 وحتى 31 ديسمبر، لتحتفي بالمأكولات المتنوعة والنسيج الثقافي الغني في دبي.

عروض التسوق والتجزئة يشكل موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق فرصة رائعة لاستكشاف أكثر من 1000 علامة تجارية محلية وعالمية رائدة واحتفالاً بالذكرى السنوية لمهرجان دبي للتسوق، ستقام 30 فعالية رائعة للبيع بالتجزئة طوال فترة المهرجان في مختلف أنحاء المدينة. وتقدم دبي، التي تشتهر بكونها وجهةً عالمياً لتجارة التجزئة، لسكانها وزوارها مجموعة متنوعة من العروض الترويجية الحصرية، والتخفيضات الرائعة، وغيرها الكثير. السحوبات والجوائز تقدم سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى فرصاً لا تفوت للجميع للفوز بمكافآت يومية وجوائز ضخمة كل يوم ولمدة 38 يوماً، في كل ركن من أركان المدينة، من 6 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025. فعاليات في المدينة يضم تقويم مهرجان دبي للتسوق المزدحم عدداً من الفعاليات الشهيرة، بما في ذلك، "سول دي إكس بي" مهرجان الثقافة المعاصرة الرائد في المنطقة، والذي يُقام من 13 وحتى 15 ديسمبر في حي دبي للتصميم، واحتفاءً بالذكرى السنوية الثانية عشر لانطلاقه، تقدم الدورة المرتقبة من مهرجان سول دي إكس بي 2024 تجربة استثنائية من خلال تقديم مسرح إضافي.