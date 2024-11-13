شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب استثنائية في الدورة الـ30 لمهرجان دبي للتسوق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يستعد مهرجان دبي للتسوق للاحتفال بدورته الثلاثين، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 6 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025، وتقدم تقويم فعاليات يمتد على مدى 38 يوماً حافل بالترفيه المستمر، وعروض التجزئة الجذابة، والسحوبات الكبرى، والجوائز الضخمة، وعروض الألعاب النارية والتجارب الحصرية للجميع، كل يوم، وفي كل ركن من أركان المدينة.
بدأ مهرجان دبي للتسوق قبل 30 عاماً كفعالية رئيسية للتخفيضات في 5 مراكز تسوق فقط، وتطور اليوم من كونه أطول مهرجان للبيع بالتجزئة في العالم، ليصبح أكبر احتفالية سنوية تسلط الضوء على كل ما يجعل دبي مدينة استثنائية.
وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "بينما نحتفل بكل فخر بالدورة الـ30 من مهرجان دبي للتسوق، يسعدنا أن نقدم مجموعة لا مثيل لها من الفعاليات التي تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارب الاستثنائية.
وأضاف: "يقدم المهرجان 38 يوماً من الترفيه المتواصل، بما في ذلك العروض الفنية التي يشارك فيها ألمع النجوم، وعروض طائرات الدرون المذهلة، وعروض الإضاءة الرائعة، وعروض الألعاب النارية الممتعة، والتي تجعل من دورة العام الحالي وقتاً مثالياً لزيارة دبي.
وسيحتفي العرض الأول بمرور 30 عاماً على انطلاق مهرجان دبي للتسوق، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بمشاهدة طائرات الدرون التي تجتمع معاً لتكوين تشكيلات وصور مذهلة، وذلك من 6 وحتى 26 ديسمبر، بينما يسلط العرض الثاني الضوء على نجاح دبي في الجمع بين التقاليد والحداثة، بصحبة الإيقاعات والمؤثرات الصوتية، وذلك من 27 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025.
بدأ مهرجان دبي للتسوق قبل 30 عاماً كفعالية رئيسية للتخفيضات في 5 مراكز تسوق فقط، وتطور اليوم من كونه أطول مهرجان للبيع بالتجزئة في العالم، ليصبح أكبر احتفالية سنوية تسلط الضوء على كل ما يجعل دبي مدينة استثنائية.
تجارب جديدةسيبهر المهرجان المرتقب بشدة هذا العام الحضور بشكل لم يسبق له مثيل، ,يجمع بين التجارب الجديدة التي لا ينبغي تفويتها والعروض المفضلة لدى زوار المهرجان والتي تعود في دورته الـ30، بدءاً من مهرجان 123 الذي يُقام في افتتاح مهرجان دبي للتسوق، إلى الأسواق المميزة.
وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "بينما نحتفل بكل فخر بالدورة الـ30 من مهرجان دبي للتسوق، يسعدنا أن نقدم مجموعة لا مثيل لها من الفعاليات التي تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارب الاستثنائية.
وأضاف: "يقدم المهرجان 38 يوماً من الترفيه المتواصل، بما في ذلك العروض الفنية التي يشارك فيها ألمع النجوم، وعروض طائرات الدرون المذهلة، وعروض الإضاءة الرائعة، وعروض الألعاب النارية الممتعة، والتي تجعل من دورة العام الحالي وقتاً مثالياً لزيارة دبي.
أضواء دبيتضيء سماء دبي بألوان رائعة كل ليلة طوال 38 يوماً من مهرجان دبي للتسوق، وذلك من خلال عروض الألعاب النارية المجانية المقدمة من مجموعة الزرعوني في دبي فستيفال سيتي مول الساعة 8:30 مساءً، بينما تُضاء سماء حتا كل يوم جمعة وسبت.
وسيحتفي العرض الأول بمرور 30 عاماً على انطلاق مهرجان دبي للتسوق، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بمشاهدة طائرات الدرون التي تجتمع معاً لتكوين تشكيلات وصور مذهلة، وذلك من 6 وحتى 26 ديسمبر، بينما يسلط العرض الثاني الضوء على نجاح دبي في الجمع بين التقاليد والحداثة، بصحبة الإيقاعات والمؤثرات الصوتية، وذلك من 27 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025.