شكرا لقرائتكم خبر عن «سي إن بي سي»: السعودية تبرز كمستثمر رئيسي في سباقات «فورمولا 1» والان نبدء بالتفاصيل

السعودية.. وجهة جذب للسياحة الرياضية ولا تحرص السعودية على جذب الزوار فقط بل يتطلع الزوار أيضًا لزيارة المملكة حيث أظهر استطلاع أجرته شركة "يوجوف" في عام 2023 أن مشجعي السباق الفورملا وان في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية لديهم رغبة أكثر بمرتين للتفكير في القيام برحلة إلى المملكة العربية السعودية مقارنة بأمريكيين آخرين.

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وما يصدق على أمريكا يصدق على دول أخرى في العالم يتطلع أعداد فيها إلى زيارة المملكة. استعراض جمال السعودية أمام الزوار يؤكد روبن فينيوك الرئيس التنفيذي لوكالة التسويق الرياضي "رايت فورمولا" لذلك بقوله:"الفورمولا 1 لا تعرض السباق بل تعرض المدينة وهذا أمر رائع بالنسبة للتأثير الاقتصادي المحلي والإرث الدائم الذي سيخلفه". السعودية.. سوق رياضي كبير وواعد يبلغ حجم السوق الرياضية في المملكة بنحو 30 مليار ريال وسط توقعات بأن يصل حجم السوق إلى 84 مليار ريال بحلول عام 2030.

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وشرعت السعودية في استثمارات بالرياضات العالمية، وبحسب تقرير سابق لـ"بلومبرج" فقد جعلت فورة الإنفاق من المستحيل تجاهل السعودية بالنسبة للجماهير إذ تتناسب الخطط مع حملة البلاد لتنويع الاقتصاد وتشجيع السياحة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين. اهتمام خليجي بالأحداث الرياضية العالمية تدخل دول الخليج العربي المجال بقوة في عدة أحداث رياضية عالمية، وعلى رأسها مسابقات الفورمولا 1 التي صارت تشكل أهمية رياضية كبيرة وعملية جاذبة للزوار في إطار التنويع الاقتصادي والاقتصاد الخدمي والترفيهي.

واستثمرت دول الخليج العربي بقوة في ذلك.

واختتمت "سي إن بي سي": "المنطقة أصبحت وجهة جذب أساسية للأحداث الرياضية الكبرى حول العالم". الدمام - شريف احمد - تعد المملكة العربية السعودية أقوى اقتصاد بالمنطقة ومن بين الأقوى عالميًا وهي تسعى لفتح آفاق اقتصادها على مجالات أخرى ولهذا يقول تقرير سي إن بي سي الأمريكية أنها تبدي اهتمامًا متواصلاً بالاستثمار في مسابقات "فورمولا 1" كونها رياضة ذات جاذبية كبيرة تمثل أيضًا وجهة سياحية للبلاد، وتضيف إلى جهود التنويع الاقتصادي في المملكة.ولا تحرص السعودية على جذب الزوار فقط بل يتطلع الزوار أيضًا لزيارة المملكة حيث أظهر استطلاع أجرته شركة "يوجوف" في عام 2023 أن مشجعي السباق الفورملا وان في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية لديهم رغبة أكثر بمرتين للتفكير في القيام برحلة إلى المملكة العربية السعودية مقارنة بأمريكيين آخرين.اقرأ أيضاً: مدينة الدمام في صدارة قائمة المدن الصاعدة عالمياوما يصدق على أمريكا يصدق على دول أخرى في العالم يتطلع أعداد فيها إلى زيارة المملكة.يؤكد روبن فينيوك الرئيس التنفيذي لوكالة التسويق الرياضي "رايت فورمولا" لذلك بقوله:"الفورمولا 1 لا تعرض السباق بل تعرض المدينة وهذا أمر رائع بالنسبة للتأثير الاقتصادي المحلي والإرث الدائم الذي سيخلفه".يبلغ حجم السوق الرياضية في المملكة بنحو 30 مليار ريال وسط توقعات بأن يصل حجم السوق إلى 84 مليار ريال بحلول عام 2030.اقرأ أيضاً: وجهة عالمية.. افتتاح جزيرة سندالة للسياحة الفاخرة على البحر الأحمروشرعت السعودية في استثمارات بالرياضات العالمية، وبحسب تقرير سابق لـ"بلومبرج" فقد جعلت فورة الإنفاق من المستحيل تجاهل السعودية بالنسبة للجماهير إذ تتناسب الخطط مع حملة البلاد لتنويع الاقتصاد وتشجيع السياحة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.تدخل دول الخليج العربي المجال بقوة في عدة أحداث رياضية عالمية، وعلى رأسها مسابقات الفورمولا 1 التي صارت تشكل أهمية رياضية كبيرة وعملية جاذبة للزوار في إطار التنويع الاقتصادي والاقتصاد الخدمي والترفيهي.واستثمرت دول الخليج العربي بقوة في ذلك.واختتمت "سي إن بي سي": "المنطقة أصبحت وجهة جذب أساسية للأحداث الرياضية الكبرى حول العالم".