“هيئة العقار” تختتم مشاركتها في المنتدى الحضري العالمي “wuf12” في القاهرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ع / عام / "هيئة العقار" تطلق هويتها البصرية الجديدة 1446-01-01 هـ(واس) 9

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اختتمت الهيئة العامة للعقار ضمن وفد المملكة العربية السعودية مشاركتها في المنتدى الحضري العالمي “WUF12” الذي أُقيم بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري، مستعرضةً أهم التشريعات العقارية بالمملكة، التي تُعد من أهم الممكنات لتحقيق أهداف التنمية الحضرية وبناء مدن ومجتمعات عصرية ومستدامة، تسهم في تحقيق جودة الحياة وتدعم الحراك الاقتصادي وترفع جاذبية الاستثمارات العقارية بالمملكة.

واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها في الاجتماعات وورش العمل المقامة ضمن فعاليات المنتدى، أهم التجارب في التنظيمات العقارية، ورفع الوعي لدى المستثمرين بتشريعات القطاع العقاري، ودور الأنظمة واللوائح في تطويره ورفع موثوقيته وجاذبيته الاستثمارية.

وأشار المتحدث الرسمي مدير عام الاتصال الإستراتيجي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج خلال كلمة ألقاها ضمن أعمال المنتدى، أن القطاع العقاري في المملكة، يخطو خطوات واثقة وسط تشريعات تنظيمية تتسم بالحيوية والمرونة بعد نقلته النوعية التي كانت نتاج التوجهات الإستراتيجية التي غيرت وجه السوق العقاري السعودي تمامًا وانطلقت به إلى آفاق مستقبلية تتسم بالحيوية والمرونة والتكييف مع متطلبات التنمية الحضرية وبناء مدن المستقبل المستدامة.

وأكد أنّ الاستثمار في العقارات بالمملكة يعني الاستثمار في المستقبل والطريق ممهد لكافة المستثمرين من حول العالم، إما بشكل مباشر أو حتى من خلال تكوين رأس المال، وأن التشريعات العقارية كنظام المساهمات العقارية ونظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة من ممكنات الاستثمارات العقارية، وتعد قنوات تمويلية مرنة بالتوازي مع الصناديق الاستثمارية العقارية، مما عزز حماية المستثمرين واستثماراتهم في القطاع العقاري السعودي، مما يمثل فرصًا فريدة ، سيما في البنية التحتية والمرافق العقارية، لما تشهده المملكة من طفرة في تطوير الملاعب، والفنادق، والمنشآت التجارية، والمرافق الترفيهية التي ستظل ذات قيمة طويلة الأجل خاصة في ظل المشاريع الكبرى التي تستعد المملكة لاستضافتها .

واستعرض فريق “الهيئة” خلال الجلسات الحوارية وورش العمل في “المنتدى الحضري” رحلة التحول الرقمي والتقني في القطاع العقاري وإسهامها في تقديم خدمات نوعية متقدمة، ودور “هيئة العقار” في تبني التقنيات العقارية وتوفير بيئة محفزة تدعم الابتكار ورواد الأعمال من خلال المركز السعودي للبروبتك الذي أطلقته مؤخرًا ليكون مركزًا يخدم جميع المهتمين بالتقنية العقارية من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى التعريف بأهمية نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ومدى إسهامه في تعزيز التنافسية في نشاط التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار فيه لزيادة المعروض من الوحدات العقارية.

يذكر أنّ المنتدى الحضري العالمي “WUF12” يعد المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة كأكبر حدث عالمي، لمناقشة تحديات التنمية الحضرية المستدامة، وتشارك فيه الهيئة العامة للعقار ضمن دورها لتعزيز التعاون بين قادة الصناعة العقارية وصانعي السياسات والخبراء من جميع أنحاء العالم، ولإبراز دور المملكة الريادي في تحقيق المستهدفات العالمية للتنمية الحضرية المستدامة ومشاركتها في صياغة المشهد الحضري الإقليمي والعالمي.

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