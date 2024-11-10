شكرا لقرائتكم خبر عن «مرافق» تستحوذ على حصة «فيوليا» في شركة جدة الثانية للتشغيل والصناعة والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويبلغ رأس مال شركة جدة الثانية للتشغيل والصيانة 300 ألف ريال، وتمتلك شركة مرافق نسبة 49% في حين تملك شركة فيوليا الشرق الأوسط نسبة 51%، وبالتالي فإن استحواذ شركة مرافق على نسبة شركة فيوليا (51%) سيمكنها من امتلاك شركة جدة الثانية للتشغيل والصيانة بنسبة 100%.

وبناءً على اتفاقية الاستحواذ الموقعة، سيتم استحواذ شركة مرافق على عدد 15,300 سهم من شركة فيوليا الشرق الأوسط، ويأتي هذا الاستحواذ لتعزيز قدرة الشركة على رفع مستوى خدماتها والاستمرار في التميز التشغيلي بما يحقق تطلعات كافة عملاء الشركة.

وأوضحت الشركة أن الاستحواذ الكامل على شركة جدة الثانية للتشغيل والصيانة سيجلب 100% من أرباح التشغيل والصيانة (O&M) إلى شركة مرافق ويعزز بشكل كبير عوائدها من المشروع.

وتوقعت أن يكون الأثر المالي الإيجابي من عملية الاستحواذ هو تحقيق أرباح إضافية بمقدار 75 مليون ريال تقريباً وذلك خلال مدة اتفاقية المشروع الممتدة لـ 25 سنه ميلادية من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع والذي بدأ بتاريخ 1 أكتوبر 2023م.

ونوهت بالانتهاء من إجراءات الاستحواذ، وسيتم الإعلان عن تاريخ نقل الملكية والمستندات النظامية لاحقاً. الدمام - شريف احمد - استحوذت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)، أمس الأول، على حصة شركة فيوليا الشرق الأوسط والبالغة 51% في شركة جدة الثانية للتشغيل والصيانة.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، فإن شركة جدة الثانية للتشغيل والصيانة: هي مشروع مشترك بين شركة مرافق وشركة فيوليا الشرق الأوسط، تم تأسيسها لتشغيل وصيانة محطة معالجة الصرف الصحي المستقلة في مدينة جدة.ويبلغ رأس مال شركة جدة الثانية للتشغيل والصيانة 300 ألف ريال، وتمتلك شركة مرافق نسبة 49% في حين تملك شركة فيوليا الشرق الأوسط نسبة 51%، وبالتالي فإن استحواذ شركة مرافق على نسبة شركة فيوليا (51%) سيمكنها من امتلاك شركة جدة الثانية للتشغيل والصيانة بنسبة 100%.وبناءً على اتفاقية الاستحواذ الموقعة، سيتم استحواذ شركة مرافق على عدد 15,300 سهم من شركة فيوليا الشرق الأوسط، ويأتي هذا الاستحواذ لتعزيز قدرة الشركة على رفع مستوى خدماتها والاستمرار في التميز التشغيلي بما يحقق تطلعات كافة عملاء الشركة.وأوضحت الشركة أن الاستحواذ الكامل على شركة جدة الثانية للتشغيل والصيانة سيجلب 100% من أرباح التشغيل والصيانة (O&M) إلى شركة مرافق ويعزز بشكل كبير عوائدها من المشروع.وتوقعت أن يكون الأثر المالي الإيجابي من عملية الاستحواذ هو تحقيق أرباح إضافية بمقدار 75 مليون ريال تقريباً وذلك خلال مدة اتفاقية المشروع الممتدة لـ 25 سنه ميلادية من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع والذي بدأ بتاريخ 1 أكتوبر 2023م.ونوهت بالانتهاء من إجراءات الاستحواذ، وسيتم الإعلان عن تاريخ نقل الملكية والمستندات النظامية لاحقاً.