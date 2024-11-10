شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» إلى 328.1 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وانخفضت تكلفة الإيرادات بنسبة 4.1% لتبلغ 100.6 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 104.9 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2023. وشمل ذلك انخفاض تكاليف التشغيل والتأمين، مما يؤكد التزام الشركة بتنفيذ مبادرات تحسين الإنفاق في جميع الأعمال.

وبلغ صافي ربح القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية: (البند غير النقدي) 253.9 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 60.3 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2023.

ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التقدم الكبير في عمليات البناء وأنشطة التأجير في مشروعي جوهرة الرياض وجوهرة جدة، والتقييم العادل لقطعة أرض، من مخزون أراضي الشركة، والمجاورة لمركز سلام مول (الرياض) حيث تتوقع الشركة بيعها كجزء من برنامج بيع الأصول غير الأساسية.

وانخفضت مصاريف الإعلان والترويج: بنسبة 76.4% لتصل إلى 4.1 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 17.5 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2023 بسبب ارتفاع الإنفاق على أنشطة إعادة تصميم العلامة التجارية للشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية: بنسبة 18.1% إلى 63.3 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 77.4 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2023، ويُعزى ذلك إلى تنفيذ مبادرات ضبط التكاليف، بما في ذلك رواتب ومكافآت الموظفين حيث انخفضت بنسبة 15.3%.

وقابل ذلك جزئيا ارتفاع صافي التكاليف التمويلية التي بلغت 206.7 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 91.3 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2023،.

ويرجع ذلك إلى الزيادة في متوسط تكلفة الدين وارتفاع إجمالي الدين مع الأخذ بالاعتبار أن الشركة في مرحلة توسع استثنائية تتمثل في تطوير مشروعي جوهرة الرياض وجوهرة جدة والمتوقع الانتهاء منهما في النصف الثاني من عام 2025.

وقيمت الشركة القيمة الزمنية للدفعات المستقبلية المتعلقة بترتيبات خطط السداد المتفق عليها مع بعض المستأجرين لتسريع تحصيل الإيجارات، مما أدى إلى تكلفة تمويل لمرة واحدة بقيمة 53.6 مليون ريال.

وأفضى اعتماد نهج أكثر تحفظاً في تقديرات خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة من المستأجرين، عن زيادة لمرة واحدة قدرها 87.5 مليون ريال في خسائر انخفاض القيمة. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" في الربع الثالث من 2024 بنسبة 11.75% إلى 328.1 مليون ريال، مقارنة بـ293.6 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يُعزى هذا الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى: ارتفاع الإيرادات إلى 587.1 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 567.7 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2023 بزيادة قدرها 3.4%.وانخفضت تكلفة الإيرادات بنسبة 4.1% لتبلغ 100.6 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 104.9 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2023. وشمل ذلك انخفاض تكاليف التشغيل والتأمين، مما يؤكد التزام الشركة بتنفيذ مبادرات تحسين الإنفاق في جميع الأعمال.وبلغ صافي ربح القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية: (البند غير النقدي) 253.9 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 60.3 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2023.ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التقدم الكبير في عمليات البناء وأنشطة التأجير في مشروعي جوهرة الرياض وجوهرة جدة، والتقييم العادل لقطعة أرض، من مخزون أراضي الشركة، والمجاورة لمركز سلام مول (الرياض) حيث تتوقع الشركة بيعها كجزء من برنامج بيع الأصول غير الأساسية.وانخفضت مصاريف الإعلان والترويج: بنسبة 76.4% لتصل إلى 4.1 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 17.5 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2023 بسبب ارتفاع الإنفاق على أنشطة إعادة تصميم العلامة التجارية للشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي.وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية: بنسبة 18.1% إلى 63.3 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 77.4 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2023، ويُعزى ذلك إلى تنفيذ مبادرات ضبط التكاليف، بما في ذلك رواتب ومكافآت الموظفين حيث انخفضت بنسبة 15.3%.وقابل ذلك جزئيا ارتفاع صافي التكاليف التمويلية التي بلغت 206.7 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 91.3 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2023،.ويرجع ذلك إلى الزيادة في متوسط تكلفة الدين وارتفاع إجمالي الدين مع الأخذ بالاعتبار أن الشركة في مرحلة توسع استثنائية تتمثل في تطوير مشروعي جوهرة الرياض وجوهرة جدة والمتوقع الانتهاء منهما في النصف الثاني من عام 2025.وقيمت الشركة القيمة الزمنية للدفعات المستقبلية المتعلقة بترتيبات خطط السداد المتفق عليها مع بعض المستأجرين لتسريع تحصيل الإيجارات، مما أدى إلى تكلفة تمويل لمرة واحدة بقيمة 53.6 مليون ريال.وأفضى اعتماد نهج أكثر تحفظاً في تقديرات خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة من المستأجرين، عن زيادة لمرة واحدة قدرها 87.5 مليون ريال في خسائر انخفاض القيمة.