شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «طيبة» إلى 59.26 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وارتفع صافي ربح الشركة خلال الربع الحاليمقارنة بصافي الربح عن الربع المماثل من العام السابق 2023م نتيجة لارتفاع الإيرادات.

وبحسب البيان ارتفع صافي ربح الشركة خلال الفترة الحالية (9 أشهر) بمبلغ 100.1 مليون ريال وبنسبة 69.8% مقارنة بصافي الربح عن الفترة المماثلة من العام السابق 2023م نتيجة ارتفاع الإيرادات. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة طيبة للاستثمار في الربع الثالث من 2024 بنسبة 9.9% إلى 59.26 مليون ريال، مقارنة بـ53.89 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع صافي ربح الشركة خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الربح عن الربع المماثل من العام السابق 2023م نتيجة لارتفاع الإيرادات.وارتفع صافي ربح الشركة خلال الربع الحاليمقارنة بصافي الربح عن الربع المماثل من العام السابق 2023م نتيجة لارتفاع الإيرادات.وبحسب البيان ارتفع صافي ربح الشركة خلال الفترة الحالية (9 أشهر) بمبلغ 100.1 مليون ريال وبنسبة 69.8% مقارنة بصافي الربح عن الفترة المماثلة من العام السابق 2023م نتيجة ارتفاع الإيرادات.