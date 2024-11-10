شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «إم بي سي» تقفز 1771.8% إلى 12.7 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة مجموعة إم بي سي في الربع الثالث من 2024 بنسبة 1771.8% إلى 12.7 مليون ريالـ مقارنة بـ681 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل للسنة السابقة بمبلغ 12.1 مليون ريال إلى إرتفاع إجمالي الربح بحوالي 17.8 مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات، والزيادة في العوائد المالية للودائع النقدية، مع انخفاض حصة المجموعة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى الانخفاض الموسمي في إيرادات الإعلانات خلال أشهر الصيف مقارنة بالربع السابق والذي تضمن جزء من شهر رمضان المبارك.
وتعود الزيادة في صافي الربح إلى أن فترة السنة السابقة تغطي الفترة من يوليو إلى سبتمبر2023 (بعد الاستحواذ على الشركات التابعة) مقارنة بفترة 2024 والتي تغطي 9 أشهر كاملة.
ويتضمن ملف النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى 2024 المرفق، مقارنة لفترة الأشهر التسعة الحالية بالفترة المماثلة الكاملة للسنة السابقة والذي يبين زيادة صافي الربح بنسبة 378%، كما هو أيضا موضح بالمعلومات المالية الإضافية بالإيضاح رقم 15 في القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل للسنة السابقة بمبلغ 12.1 مليون ريال إلى إرتفاع إجمالي الربح بحوالي 17.8 مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات، والزيادة في العوائد المالية للودائع النقدية، مع انخفاض حصة المجموعة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
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وتعود الزيادة في صافي الربح إلى أن فترة السنة السابقة تغطي الفترة من يوليو إلى سبتمبر2023 (بعد الاستحواذ على الشركات التابعة) مقارنة بفترة 2024 والتي تغطي 9 أشهر كاملة.
ويتضمن ملف النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى 2024 المرفق، مقارنة لفترة الأشهر التسعة الحالية بالفترة المماثلة الكاملة للسنة السابقة والذي يبين زيادة صافي الربح بنسبة 378%، كما هو أيضا موضح بالمعلومات المالية الإضافية بالإيضاح رقم 15 في القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة.