شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أسمنت الشمالية» إلى 18.16 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود سبب الارتفاع في الربح بالربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى أثر تحسن الطلب وارتفاع كمية المبيعات.

وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة العام السابق إلى بيع حصة استثمار العراق بالربع الأول من العام الحالى. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أسمنت المنطقة الشمالية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 22.2% إلى 18.161 مليون ريال، مقارنة بـ23.35 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في الربح بالربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نظرا لعدم تحقق عائد حصة استثمار العراق و الذى تم التخارج منة بالربع الأول من العام الحالى.ويعود سبب الارتفاع في الربح بالربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى أثر تحسن الطلب وارتفاع كمية المبيعات.وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة العام السابق إلى بيع حصة استثمار العراق بالربع الأول من العام الحالى.