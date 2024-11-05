شكرا لقرائتكم خبر عن «طباعة وتغليف»: تسوية ديون لمصرف الإنماء بـ178.1 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أبرمت الشركة السعودية للطباعة والتغليف اتفاقية لتسوية كافة ديونها المستحقة لمصرف الإنماء عبر تنازلها عن قطعتين أرض وإصدار أسهم جديدة لصالح مصرف الإنماء من خلال زيادة رأس مال الشركة (الصفقة المحتملة).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تهدف الشركة من خلال الاتفاقية إلى تسوية كافة القروض المستحقة على الشركة لمصرف الإنماء، والتي يبلغ مجموعها 178.1 مليون ريال، مما سيترتب عليه تحسين نسب السيولة لدى الشركة ومؤشراتها المالية وقدرتها على تحقيق أهدافها للنمو.
وأُبرمت الاتفاقية بين الشركة ومصرف الإنماء اليوم، إذ اتفق الطرفان بموجبها على سداد كافة الديون المستحقة لمصرف الإنماء والبالغة 178.1 مليون ريال وفق آلية السداد التالية:
1-اتفقت الشركة مع مصرف الإنماء على تسوية مبلغ 110 ملايين ريال من خلال التنازل عن قطعتين أرض بمساحة إجمالية 122,327.58 متراً مربعاً في حي المنارات بمدينة جدة لصالح مصرف الإنماء، كما سوف تتحمل الشركة مصاريف ضريبة التصرفات العقارية والبالغ قدرها 5.5 مليون ريال.
2-اتفقت الشركة مع مصرف الإنماء على تسوية المبلغ المتبقي وقدره 73.6 مليون ريال (شاملاً قيمة ضريبة التصرفات العقارية المذكورة أعلاه) من خلال إصدار أسهم جديدة في الشركة لصالح مصرف الإنماء وفقاً لاتفاقية الشركة مع مصرف الإنماء. ولن يتطلب زيادة رأس المال أي مساهمات مالية من المساهمين.
-تخضع تسوية إصدار أسهم جديدة إلى استيفاء الشروط والأحكام الرئيسية التالية:
1- الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وتحديداً موافقة هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لغرض إصدار وإدراج الأسهم الجديدة.
2- الحصول على أي موافقات مطلوبة من أطراف ثالثة تكون موافقتهم مطلوبة لتنفيذ الصفقة المحتملة.
3- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على الصفقة المحتملة.
السبب الرئيسي لتوقيع هذه الاتفاقية: تسوية كافة الالتزامات المالية المستحقة لصالح مصرف الإنماء وذلك لتحسين المركز المالي وتخفيف تكاليف التمويل على الشركة.
ومن المتوقع ظهور الأثر المالي من الصفقة المحتملة خلال العام المالي 2025م، كما أن الآثار المتوقعة على الشركة وعملياتها كما يلي:
1-تخفيض مصاريف العمولات البنكية.
2- تخفيض القروض بقيمة 178.1 مليون ريال ما يمثل 22.7% من اجمالي القروض والتي تبلغ 784 مليون ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام 2024م.
سيؤدي خفض إجمالي قروض الشركة وتكاليف التمويل إلى تعزيز الوضع المالي للشركة وتحسين نسب الرفع المالي وملف الديون بشكل عام.
- لا يوجد متحصلات من هذه الاتفاقية، ولن ينتج عنها أي تدفق نقدي داخل الشركة. ولا يوجد أطراف ذات علاقة.
وأشارت إلى أنه سيتم بيان تفاصيل الأحكام والشروط الخاصة بالاتفاقية في تعميم المساهمين الذي سيتم نشره لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تهدف الشركة من خلال الاتفاقية إلى تسوية كافة القروض المستحقة على الشركة لمصرف الإنماء، والتي يبلغ مجموعها 178.1 مليون ريال، مما سيترتب عليه تحسين نسب السيولة لدى الشركة ومؤشراتها المالية وقدرتها على تحقيق أهدافها للنمو.
وأُبرمت الاتفاقية بين الشركة ومصرف الإنماء اليوم، إذ اتفق الطرفان بموجبها على سداد كافة الديون المستحقة لمصرف الإنماء والبالغة 178.1 مليون ريال وفق آلية السداد التالية:
1-اتفقت الشركة مع مصرف الإنماء على تسوية مبلغ 110 ملايين ريال من خلال التنازل عن قطعتين أرض بمساحة إجمالية 122,327.58 متراً مربعاً في حي المنارات بمدينة جدة لصالح مصرف الإنماء، كما سوف تتحمل الشركة مصاريف ضريبة التصرفات العقارية والبالغ قدرها 5.5 مليون ريال.
2-اتفقت الشركة مع مصرف الإنماء على تسوية المبلغ المتبقي وقدره 73.6 مليون ريال (شاملاً قيمة ضريبة التصرفات العقارية المذكورة أعلاه) من خلال إصدار أسهم جديدة في الشركة لصالح مصرف الإنماء وفقاً لاتفاقية الشركة مع مصرف الإنماء. ولن يتطلب زيادة رأس المال أي مساهمات مالية من المساهمين.
-تخضع تسوية إصدار أسهم جديدة إلى استيفاء الشروط والأحكام الرئيسية التالية:
1- الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وتحديداً موافقة هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لغرض إصدار وإدراج الأسهم الجديدة.
2- الحصول على أي موافقات مطلوبة من أطراف ثالثة تكون موافقتهم مطلوبة لتنفيذ الصفقة المحتملة.
3- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على الصفقة المحتملة.
السبب الرئيسي لتوقيع هذه الاتفاقية: تسوية كافة الالتزامات المالية المستحقة لصالح مصرف الإنماء وذلك لتحسين المركز المالي وتخفيف تكاليف التمويل على الشركة.
ومن المتوقع ظهور الأثر المالي من الصفقة المحتملة خلال العام المالي 2025م، كما أن الآثار المتوقعة على الشركة وعملياتها كما يلي:
1-تخفيض مصاريف العمولات البنكية.
2- تخفيض القروض بقيمة 178.1 مليون ريال ما يمثل 22.7% من اجمالي القروض والتي تبلغ 784 مليون ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام 2024م.
سيؤدي خفض إجمالي قروض الشركة وتكاليف التمويل إلى تعزيز الوضع المالي للشركة وتحسين نسب الرفع المالي وملف الديون بشكل عام.
- لا يوجد متحصلات من هذه الاتفاقية، ولن ينتج عنها أي تدفق نقدي داخل الشركة. ولا يوجد أطراف ذات علاقة.
وأشارت إلى أنه سيتم بيان تفاصيل الأحكام والشروط الخاصة بالاتفاقية في تعميم المساهمين الذي سيتم نشره لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة.