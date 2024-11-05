شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم يرتفع 20 جنيهًا.. وعيار 21 يسجل 3820 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين بالتعاملات المسائية بحوالي 20 جنيها ليسجل مستويات 3820 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، مع عودة الصعود للسعر العالمي للذهب.



أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4366 جنيها.

عيار 21 يسجل 3820 جنيها.

عيار 18 يسجل 3274 جنيها.

الجنيه الذهب 30560 جنيها.

سعر الذهب في البورصة العالمية

استقرت تداولات الذهب مع بداية الأسبوع ليتداول بالقرب من أدنى مستوياته الأسبوع الماضي، حيث تستعد الأسواق لأسهم هام للأسواق المالية العالمية مع ترقب لانتخابات الرئاسة الأمريكية واجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع بنسبة 0.1% خلال تداولات اليوم الاثنين ليسجل أعلى مستوى عند 2744 دولارا للأونصة ويتداول حالياً عند المستوى 2736 دولار للأونصة. وذلك بعد أن انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4%، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.



الذهب أظهر تماسك واستقرار في تداولاته، فحتى بعد أن سجل انخفاض خلال آخر جلستين تداول تظل تداولاته بالقرب من مستويات التاريخية التي سجلها الأسبوع الماضي عند 2790 دولارا للأونصة.



من المتوقع أن عدم اليقين هذا الأسبوع قد يفيد الذهب، حيث قد تؤدي التأخيرات المتوقعة في نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية أو السيطرة المنقسمة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي إلى دفع المزيد من التدفقات إلى الملاذ الآمن، مما يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.