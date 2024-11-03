شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مليارات دولار تحويلات المصريين العاملين بدول البريكس العام الماضى 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قيمة تحويلات المصريين العاملين بتجمع دول البريكس خلال العام المالى 2022/2023، وأعلى الدول التي شهدت تلك التحويلات خلال تلك الفترة.

وسجلت القيمة الإجمالية للتحويلات نحو 10.4 مليار دولار، موزعة بين 5 دول جاء على رأسها المملكة العربية السعودية، حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها نحو 8.3 مليار دولار، يليها دولة الإمارات العربية بقيمة 2.1 مليار دولار، بالإضافة إلى الصين بنحو 19.5 مليون دولار، وروسيا بقيمة 15 مليون دولار، وأخيرا الهند بقيمة 7.5 مليون دولار.

وفى المقابل تراجعت قيمة تحويلات العاملين من تجمع دول البريكس في مصر لتصل إلى 95 مليون دولار، خلال العام المالى 2022/2023، بينما كانت نحو 103 مليون دولار خلال العام المالى السابق له 2021/2022، بتراجع بلغت قيمته 8 ملايين دولار.

وحلت دولة الإمارات العربية المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأجانب من تجمع دول البريكس بمصر، حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين الإماراتيين من مصر نحو 35.5 مليون دولار، يليها السعودية بقيمة 26.1 مليون دولار، إلى جانب الهند بقيمة 23 مليون دولار، وجنوب إفريقيا بقيمة 6.1 مليون دولار، وأخيرا الصين بقيمة 3.5 مليون دولار .