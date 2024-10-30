شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ارتفاع في البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، داخل البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 48.64 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهليبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصروارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك مصر إلى، 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية، 48.71 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويسوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قناة السويس، 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليوارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي إلى، 48.71 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلاميوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك فيصل الإسلامي، 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.76 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيوارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الكويت الوطني، 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنيوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قطر الوطني، 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.
اسماعيل الماحي
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