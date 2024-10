شكرا لقرائتكم خبر عن Living Yards للتطوير العقاري تطلق مشروع "Solay".. مجتمع سكني فريد من نوعه في القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أعلنت شركة Living Yards للتطوير العقاري عن إطلاق أحدث مشاريعها، Solay، وهو مجتمع سكني فاخر في القاهرة الجديدة، على مساحة 31 فدانًا، يهدف إلى إعادة تعريف الحياة العصرية من خلال التركيز على المساحات الخضراء، والتصميم المعماري المتميز، يأتي ذلك بالتزامن مع دخول Living Yards في شراكة استراتيجية مع شركة AKD، الشركة المتخصصة في إستشارات إعادة الهيكلة وخدمات الإدارة والتطوير العقاري، بهدف الاستفادة من خبرات AKD لدعم وتطوير وضمان تحقيق رؤية Living Yards، لاستكمال مسيرتها كشركة رائدة في السوق العقاري المصري.

وصرح أيمن مرزوق، رئيس مجلس إدارة Living Yards: "نحن ملتزمون بتقديم مشاريع عقارية مبتكرة ومتنوعة، يعكس إطلاق هذا المشروع الجديد فيالقاهرة الجديدة التزامنا بتلبية توقعات عملائنا، وشراكتنا مع AKD لاستشارات إعادة الهيكلة وخدمات الإدارة والتطوير العقاري ستمكننا من تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة، واستكمال مسيرة الشركة في تنفيذ مشاريع مميزة تلبي احتياجات السوق العقاري المصري وتحقيق رؤية الدولة في التنمية العمرانية ".

من جهته، أعرب عمرو القاضي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AKD لاستشارات إعادة الهيكلة وخدمات الإدارة والتطوير العقاري، عن حماسه لهذه الشراكة قائلاً: "نحن متحمسون للعمل مع Living Yards ، وهدفنا هو تقديم حلول استشارية وخدمات إدارية وإعادة هيكلة تساهم في نجاح وتعزيز النمو المستدام لـ Living Yards في السوق العقاري."

وفي سياق متصل قال أندرو إيهاب مدير المبيعات بشركة Living Yards إن "مشروع Solay يولي الأولوية للحياة الخضراء، حيث تبلغ المساحة البنائية للمشروع 20% فقط من إجمالي مساحة المشروع، بينما تم تخصيص 80% من المساحة المتبقية للمساحات الخضراء المفتوحة، مما يوفر للسكان مزيجًا متناغمًا من الطبيعة والحداثة".

ويتمتع مشروع Solay بموقع حيوي في قلب القاهرة الجديدة، حيث يوفر سهولة الوصول إلى أهم مراكز المدينة وأحيائها الحيوية، حيث يقع المشروع على بعد دقيقة واحدة من النادي الأهلي، و3 دقائق من محور بن زايد، و4 دقائق من الطريق الدائري الشرقي، و25 دقيقة من مطار القاهرة الدولي، كما يتميز المشروع بتكامله مع الأحياء القائمة والتطورات الجديدة، مما يضمن الراحة لكافة العملاء.

يوفر Solay مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية لتلبية احتياجات الحياة المختلفة، بما في ذلك تاون هاوس تتراوح مساحاتها بين 240 و268 متر مربع، وفيلات مزدوجة على مساحة 311 متر مربع، وفيلات مستقلة بمساحة321 متر مربع.

ويعتمد التصميم المعماري لمشروع Solay على خطوط أنيقة وحديثة مع التركيز على الابتكار والاستدامة، حيث تستخدم الشركة المواد الصديقة للبيئة، مما يعزز جاذبيته الدائمة، في حين تلهم المساحات القابلة للتكيف والواجهات المصممة بعناية أسلوب حياة يجمع بين الحداثة والطبيعة.

ويوفر مجتمع Solay العديد من المرافق الراقية لضمان تجربة معيشة لا مثيل لها وتشمل نادي اجتماعي، ومنطقة للأطفال، وصالة رياضية، وممرات للدراجات، ومنطقة مخصصة للحيوانات الأليفة، ومنطقة للعناية الصحية، ومسطحات مائية، ومناطق استراحة، ومساحات خضراء واسعة.

وكانت Living Yards قد أعلنت عن أحدث مشاريعها Noir في 1 شارع التسعين الجنوبي، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يمزج بين الوحدات الإدارية والتجارية الفاخرة، ويضم مجموعة متنوعة من المكاتب والمتاجر والمطاعم الراقية، مما يجعله وجهة جذابة للشركات والأفراد الباحثين عن بيئة عمل عصرية وراقية، Noir يُعتبر من بين أكثر المشاريع المثيرة للاهتمام في القاهرة الجديدة، ويعزز من مكانة Living Yards كمطور عقاري يقدم حلولًا مبتكرة ومتكاملة.



كما طرحت الشركة مشروع The Loft، وهو أول مشروعات الشركة، ويعد من أبرز المشروعات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 23 فدانا، ويضم 900 وحدة سكنية تتراوح مساحتها بين 78 و379 متر.

وحققت Living Yards تقدم كبير في إنشاءات المشروع حيث تسير الأعمال الإنشائية وفقا للجداول المقررة لها، وبدأت أعمال المبيعات.



كما تمتلك Living Yards مشروع The Loft Plaza وهو مشروع تجاري، على مساحة 13,500 متر في واحدة من أكثر المناطق تميزا بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقرب من حي المال والأعمال، ويضم المشروع 200 وحدة، تتنوع ما بين وحدات تجارية، ومكاتب إدارية، ويشمل مجموعة متنوعة من المرافق مثل المتاجر والمطاعم.



ويوفر مشروع The Loft Capital Center، وهو مشروع تجاري متعدد الاستخدامات على مساحة 7,000 متر مربع، مساحات مخصصة للمكاتبالإدارية والوحدات التجارية في العاصمة الإدارية، ومجهز بخدمات متطورة مثل قاعات الاجتماعات ومرافق أمنية على أعلى مستوى، لتقديم أفضل خدمة لعملاء الشركة.



عن Living Yards للتطوير العقاري

تأسست شركة Living Yards Developments في عام 2018، وهي واحدة من الشركات العقارية الرائدة، وتمتلك عدة مشاريع سكنية وتجارية فاخرة في العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، وتسعى لتوفير وحدات عقارية مميزة، تجمع بين الفخامة والسعر المناسب لتلبية احتياجات قطاع واسع من العملاء، وطرح منتجات عقارية تقدم قيمة مضافة للسوق العقاري المصري، وتحقيق رؤية الدولة في التنمية العمرانية.



عن AKD



‏AKD هي شركة لاستشارات إعادة الهيكلة وخدمات الإدارة والتطوير العقاري، تأسست في 2021 على يد الخبير العقاري عمرو القاضي، بخبرة تتجاوز 25 عامًا، تقدم AKD خدمات الاستشارات وإدارة الشركات وإعادةالهيكلة في مجالات التطوير والاستثمار العقاري، وبالاستفادة من المعرفة العميقة بالسوق وفريق عمل متميز، تلتزم الشركة بمساعدة عملائها على مواجهة تحديات الأسواق العقارية المعقدة، وتحسين الاستثمارات، وتحقيق نمو مستدام.