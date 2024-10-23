شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاءات "الخريف" في منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف والان نبدء بالتفاصيل

فرص استثمارية

الدمام - شريف احمد - عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، عدة اجتماعات ثنائية مع وزراء، ومسؤولين دوليين، مشاركين في منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف "MIPF"، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، الذي أطلقته وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم في الرياض، بالشراكة مع المنظمة تحت شعار "سياسات صناعية لمستقبل مستدام".واجتمع مع رئيس الوزراء لجمهورية غينيا آمادو أوري باه، ووزير الصناعة بدولة فلسطين عرفات عصفور، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في الجمهورية التونسية فاطمة الثابت سيبوب، ووزير الصناعة والإنتاج الفيدرالي في جمهورية باكستان الإسلامية رنا تنوير حسين.وبحثت الاجتماعات تطوير فرص التعاون المشترك في قطاع الصناعة، ونجاح منتدى السياسات الصناعية متعددة الأطراف، وتطلع المملكة إلى استضافة المؤتمر العام 2025م لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.كما استعرضت الاجتماعات ما تمتلكه المملكة من فرص استثمارية نوعية في القطاع الصناعي، وما تحظى به من مناخ استثماري محفز للمستثمرين الأجانب.وأتت اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية على هامش "منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف MIPF""، الذي يُعقد للمرة الأولى خارج مقر منظمة "يونيدو" في فيينا؛ ويهدف إلى دعم تنمية القطاع الصناعي العالمي، من خلال صياغة سياسات فعّالة ومبتكرة تُواكب التحديات والاتجاهات العالمية الحالية.