أسعار الذهب تواصل تحقيق مستويات قياسية 2751.85 دولار للأونصة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات الأربعاء، بفضل زيادة الطلب على الأصول الآمنة، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية، واستمرار متابعة الصراع في الشرق الأوسط.

وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.13% أو 3.4 دولار، إلى 2751.85 دولار للأونصة في الساعة 8:53 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما صعد إلى 2752.5 دولار في وقتٍ سابقٍ من الجلسة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر “تسليم ديسمبر”، بنسبة 0.25% أو 6.4 دولار، إلى 2766.1 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الآجلة للفضة “تسليم ديسمبر” 0.39%، إلى 34.91 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.68%، إلى 1036.1 دولار للأوقية، بينما استقر البلاديوم عند 1075.15 دولار للأونصة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط