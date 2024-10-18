هيئة السوق المالية تُشارك كشريك دائم لمؤتمر التقنيات المحاسبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت هيئة السوق المالية في مؤتمر التقنيات المحاسبية بصفتها شريكًا دائمًا للمؤتمر، بحضور معالي رئيس مجلس الهيئة محمد بن عبدالله القويز، وذلك في فندق الهيلتون بالرياض.

ويأتي هذا الحدث بتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وسط حضور محلي ودولي للمؤتمر الذي تضمن فعاليات مختلفة بين ورش عمل متخصصة وجلسات حوارية متنوعة، كما كرّمت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وكيل هيئة السوق المالية للإشراف سامي الشرفاء، وذلك إثر مشاركته الفاعلة في جلسة حوارية بعنوان “مستقبل مهنة المحاسبة في ظل تطور الذكاء الاصطناعي”.

وأكد الشرفاء خلال الجلسة الحوارية، أهمية الحرص على فهم ما يجري في القطاع المالي خصوصًا فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى دور الذكاء الاصطناعي في تحرير الموظفين من المهام الروتينية والإدارية، وتوفير وقت أكثر للتركيز على المخاطر الأخرى والموضوعات الأكثر أهمية.

وأشار وكيل هيئة السوق المالية للإشراف، إلى أن المحاسبين يعملون بشكل مستمر ويومي في عملية التحقق ورصد القوائم المالية، وهذا من صميم مهامهم، ويجب الاستمرار فيه بوتيرة عالية دومًا، مؤكدًا أنه في الوقت نفسه، يجب أن نكون متيقظين لكل التحديات والتطورات المقبلة، وكل ما يمكن حدوثه في المستقبل، لأن ذلك هو السبيل الأمثل للاستعداد والتهيئة المعرفية والمهنية لمواكبة مستقبل المهنة وتطوراتها المتسارعة.

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