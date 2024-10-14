الاقتصاد

«بروميديكس» تحصل على تمويل من بنك الرياض بـ74 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حصلت شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس)، اليوم على اتفاقية تمويل إسلامي من بنك الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 74 مليون ريال، منها 6.5 مليون ريال ضمانات بنكية، و22.5 مليون ريال اعتمادات بنكية، و45 مليون ريال حد تورق.
وأضافت أن التمويل من أجل تمويل المشاريع القائمة والتوسع بالأعمال، مشيرة إلى أن مدة التمويل سنة من تاريخ التوقيع.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر مقدم من شركة الخدمات الطبية المتخصصة، وسند لأمر مقدم من شركة العمران القابضة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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