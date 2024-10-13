شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة إيمانز للمواد النشوية بـ86.6 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة إيمانز للمواد النشوية والزيوت النباتية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 86.6 مليون جنيه، وصفقة على شركة ناتورالي لتصنيع الأعلاف بحجم تداول 47 مليون سهم بقيمة 47 مليون جنيه، وصفقة على شركة مافن للكابلات الكهربائية بحجم تداول 20.4 ألف سهم بقيمة 5.1 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 49.1 مليون سهم بقيمة أكثر من 148.2 مليون جنيه عبر تنفيذ 71 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 4.041 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 47 مليار جنيه عند مستوى 2.142 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 674.7 مليون ورقة مالية بقيمة 4.041 مليار جنيه، عبر تنفيذ 127.6 ألف عملية لعدد 207 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 94.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.05%، والعرب على 3.46%، واستحوذت المؤسسات على 21.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.88%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 177.1 مليون جنيه، 17.1 مليون جنيه، 105.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 285.1 مليون جنيه، 12.8 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 29954 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.85% ليغلق عند مستوى 37013 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 13001 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 7329 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 10398 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 3105 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 8146 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1773 نقطة.