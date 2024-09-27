شكرا لقرائتكم خبر عن لتحفيز الاقتصاد.. الصين تخفّض معدل الاحتياطي الإلزامي للمصارف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خفّضت الصين اليوم الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي.

وقد أعلن رئيس البنك المركزي الصيني يوم الثلاثاء الماضي، أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية. ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نموًا بنسبة 5% هذا العام، لكنّ محلّلين يعتبرون هذا الهدف متفائلاً جدًا نظرًا للعقبات العديدة التي يواجهها الاقتصاد.