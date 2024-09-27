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المركزي الروسي يرفع الدولار واليوان ويخفّض اليورو أمام الروبل

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بمقدار 2 كوبليك، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 92.4074 روبلًا.

وفي الوقت نفسه خفّض سعر صرف اليورو الرسمي بواقع 28 كوبيكًا، ليصل إلى 103.1931 روبلًا. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5 كوبيكات، ليصل إلى 13.1451 روبلًا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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