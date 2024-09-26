صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان، وفقًا لما ذكرت مصادر حكومية في إسلام آباد اليوم.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية نقلاً عن مسؤولين حكوميين أن هذا التطور جاء بعد أكثر من شهرين من إعلان الجانبين التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص، مشيرين إلى أن باكستان ستحصل على هذا القرض على أقساط على مدى 37 شهرًا القادمة.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان، بالاتفاق الذي كان فريقه يتفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي منذ يونيو الماضي، شاكرًا رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا وفريقها، على الموافقة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط