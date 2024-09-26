الذهب يستقر قرب مستويات قياسية مرتفعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقرت أسعار الذهب اليوم، لتحوم قرب مستويات قياسية مرتفعة، وسط توقعات بخفض كبير آخر لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام رغم أن المكاسب كانت محدودة قبل تصريحات من صناع السياسات الرئيسيين في مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من اليوم.

و صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2661.25 دولارًا للأوقية، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2684.50 دولارًا.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية لتصل إلى 31.85 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 % إلى 995.90 دولارًا، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 1.2 %، ليصل إلى 1048.75 دولارًا.

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