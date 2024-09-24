شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 1.1%، عند 12268 نقطة، وبتداولات بلغت 7.475 مليار ريال.

وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 417.977 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.115 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 117 شركة ارتفعت أسهم 117 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 100، من بين 239 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، البحر الأحمر، والأسماك، وأكوا باور، وكيان السعودية، ومعادن، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، مهارة، ورتال، ودار الأركان، وإكسترا، والمنجم، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشرالسوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 25684 نقطة، وبتداولات بلغت 66.272 مليون ريال

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.104 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.958 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 27 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 40، من بين 97 شركة مدرجة في السوق الموازية.