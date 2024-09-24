الذهب في مصر يسجل أعلى مستوى منذ فبراير 2024

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بحوالي 10 جنيهات، ليسجل عيار 21 ، 3575 جنيها، ليصل لأعلى سعر منذ فبراير الماضي.

سعر الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4085 جنيها.

عيار 21 يسجل 3575 جنيها.

عيار 18 يسجل 3064 جنيها.

الجنيه الذهب 28600 جنيها.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب ترتفع خلال الدورة الآسيوية اليوم الثلاثاء، حيث تم المتاجرة على السبائك الخام بسعر 2664 دولارًا، وهو أعلى مستوى تاريخي يسجله الذهب، وارتفع الذهب الآن في المعاملات الفورية إلي 2635 دولارا.

ووفق بيانات بورصة نيويورك التجارية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر بنسبة 0.39% لتتم المتاجرة على أوقية الذهب عند 2,662.75 دولارًا للأونصة حتى وقت نشر هذه السطور – فهو سعر لحظي قابل للتغير – وقد يشهد السوق تطورات جديدة..