شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. البرتغال تكشف عن خطتها لمواجهة أزمة الإسكان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار جهود مواجهة أزمة الإسكان في البلاد، أعلن رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتنيجرو، أن الحكومة تعتزم زيادة المعروض من المساكن العامة بمقدار 59 ألف مسكن بحلول 2030.

وأوضح أن البرتغال كانت تستهدف في البداية بناء 26 ألف مسكن جديد بحلول 2026، بمساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي. أزمة الإسكان في البرتغال وأوضحت الحكومة في عرض تقديمي، أنها وافقت على رصد استثمارات إضافية بقيمة ملياري يورو (2ر2 مليار دولار) إلى خطتها الإسكانية.

كما ستعمل على ضمان توفير التمويل للمشروعات، التي تستهدف زيادة المعروض من المساكن بحسب رئيس الوزراء. سوق العقارات في البرتغال ويمثل الإسكان الاجتماعي حوالي 2% من إجمالي المعروض من المساكن في البرتغال، وهو أحد أقل المعدلات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه فإن ازدهار سوق العقارات في العاصمة لشبونة وغيرها من مناطق البلاد، جعل السكن في مراكز المدن غير محتمل بالنسبة للكثيرين من السكان.

