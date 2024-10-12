توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 12 تشرين الأول إلى الجمعة 18 تشرين الأول 2024

مهنياً: ابواب جديد استرداد دين تبارك الرحمن هذا هو العنوان لهذا الاسبوع الذي يهديك اجواء دافئة وانتقالا الى السلام بعد فترة من المواجهات والتناقضات فتكثر النشاطات واللقاءات وتزدهر العلاقات على مستويات مختلفة ومتنوعة وجود المريخ والمشتري في الجوزاء في موقع الشركات المهنية والعاطفية يحقق لك رغباتك وامنياتك بالاضافة الى وجود الزهرةفي العذراء الصديق بانتظار ايضا ان تصل الشمس يوم الجمعة الى العذراء لتشكل طالعا جيدا يجعلك اكثر انطلاقا واقل استعدادا لشن المعارك

عاطفياً: تسيطر على الاجواء الفلكية العاطفية مناخات رومنسية جيدة جدا تحت تاثير كوكب الحب من برج العذراء الصديق فتلعب الصدف دورًا إيجابيًا وحيث يتدخّل القدر للوقوف الى جانبك فتكون الأجواء رقيقة وعذبة وسيسهل عليك التفاهم مع الشريك والتوصل الى قناعات مشتركة. للعازب, انه اسبوع التغيير والانتقال والتحسين والاسفار التي تساعدك على تمتين الروابط مع الحبيب