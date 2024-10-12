مفوضية حقوق الإنسان: وضع المدنيين في غزة ولبنان يزداد سوءًا يومًا بعد يوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، أن وضع المدنيين في غزة ولبنان يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

وفي بيان قرأته بالمؤتمر الصحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، أشارت شامداساني إلى تعرض العاصمة اللبنانية بيروت المكتظة بالسكان، بشكل متزايد لقصف جوي إسرائيلي، وسقوط مئات القتلى، وفرار أكثر من مليون شخص من منازلهم في جميع أنحاء البلاد.

وسلطت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان الضوء على “المعاناة الإنسانية المروعة المستمرة في غزة”، مشيرة إلى تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته شمال غزة، مما أدى إلى فصل المنطقة أكثر عن بقية القطاع وتعريض حياة المدنيين بالمنطقة من جديد للخطر.

ولفتت كذلك إلى ما شهدته الأيام الماضية من غارات وقصف مكثف وإطلاق نار من مروحيات رباعية وتوغلات برية استهدفت المباني السكنية ومجموعات من السكان، ما تسبب في وقوع العديد من الإصابات ونزوح الفلسطينيين جماعيًا من المنطقة، فضلًا عن استمرار الاعتداءات على المستشفيات، مبينة إنه فيما يواصل الجيش الإسرائيلي إصدار الأوامر للفلسطينيين في شمال غزة بالمغادرة، يبقى العديد منهم محاصرين ولا يستطيعون التنقل بأمان.

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