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الجيش الإسرائيلي يحذر سكان 22 قرية في جنوب لبنان بالإخلاء

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وجّه الجيش الاسرائيلي تحذيرا إلى سكان بلدات عيتا الشعب, رامية, ياطر, قوزح , بيت ليف, حنين , رشاف, عينتا, القليلة, الحوش, نبعة, تولين, التمرية , الخيام, الخربة, كفر حمام, عرب اللويزة, جسر ابو زبله, جبل العدس, ضهر برية جابر, كفرا, رمادية, زبقين.

وكتب أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق “إكس”.

وقال:” أيها السكان، عليكم مغادرة منازلكم والانتقال فورًا إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير”.

وتابع ادرعي :” تنبيه: يمنع عليكم التوجه جنوبًا، حيث أي تحرك نحو الجنوب يشكل خطرًا على حياتكم”.

وختم:” سنقوم بإبلاغكم متى يمكنكم العودة إلى منازلكم عند توفر الظروف الملائمة لذلك”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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