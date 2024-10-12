شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يحذر سكان 22 قرية في جنوب لبنان بالإخلاء والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وجّه الجيش الاسرائيلي تحذيرا إلى سكان بلدات عيتا الشعب, رامية, ياطر, قوزح , بيت ليف, حنين , رشاف, عينتا, القليلة, الحوش, نبعة, تولين, التمرية , الخيام, الخربة, كفر حمام, عرب اللويزة, جسر ابو زبله, جبل العدس, ضهر برية جابر, كفرا, رمادية, زبقين.

وكتب أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق “إكس”.

وقال:” أيها السكان، عليكم مغادرة منازلكم والانتقال فورًا إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير”.

وتابع ادرعي :” تنبيه: يمنع عليكم التوجه جنوبًا، حيث أي تحرك نحو الجنوب يشكل خطرًا على حياتكم”.

وختم:” سنقوم بإبلاغكم متى يمكنكم العودة إلى منازلكم عند توفر الظروف الملائمة لذلك”.