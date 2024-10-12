تكنولوجيا: تسريب موعد الإطلاق المحتمل لهاتف OnePlus Open 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُشاع أن هاتف OnePlus Open 2، الذي طال انتظاره كخليفة لأحد أفضل الهواتف القابلة للطي لعام 2023، سيتم إطلاقه في الربع الأول من عام 2025.

تأتي هذه الأخبار من مصدر موثوق يلقي الضوء أيضًا على بعض التطورات المثيرة للاهتمام فيما يتعلق بنظام كاميرا الهاتف. من المتوقع أن يكون OnePlus Open 2 هو الإصدار العالمي من OPPO Find N5، متبعًا نمط الجيل السابق، حيث تم تغيير العلامة التجارية لـ OPPO Find N3 إلى OnePlus Open للسوق العالمية.

ووفقًا للتسريبات السابقة، فكرت OPPO، الشركة الأم لـ OnePlus، في استخدام نظام الكاميرا الرباعية من Find X8 Ultra لـ Find N5 / OnePlus Open 2.

ومع ذلك، يقال إنهم قرروا في النهاية الالتزام بإعداد الكاميرا الثلاثية الموجود في OnePlus الأصلي المفتوح. قد يخيب هذا القرار أولئك الذين كانوا يأملون في الحصول على أجهزة كاميرا يمكنها منافسة أفضل هواتف الكاميرا التقليدية في السوق.

ولكن من الجدير بالذكر أن OnePlus Open يتميز بالفعل بنظام كاميرا قادر جدًا، بما في ذلك كاميرا بيريسكوب بدقة 64 ميجابكسل 3x، وهو أمر نادر في قطاع الهواتف القابلة للطي.

من المحتمل أن OPPO اختارت الاحتفاظ بإعداد الكاميرا الثلاثية للحفاظ على ملف تعريف الجهاز نحيفًا وأنيقًا. كان من الممكن أن يضيف نظام الكاميرا الرباعية، خاصة تلك المستعارة من جهاز رئيسي مثل Find X8 Ultra، حجمًا كبيرًا إلى هيكل الكاميرا، مما قد يضر بالتصميم العام للهاتف القابل للطي وسهولة حمله.

بعيدًا عن إعداد الكاميرا، ظهرت العديد من التسريبات الأخرى بخصوص مواصفات OnePlus Open 2. تشير هذه التسريبات إلى أن الهاتف سيتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 4، مع سمك أقل من 10 ملم، ويضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتضمن شريط تمرير التنبيه الخاص بـ OnePlus ويوفر مقاومة للماء، وهي ميزة لا تزال غير شائعة نسبيًا في الهواتف القابلة للطي.

إذا ثبتت دقة هذه الشائعات، فإن OnePlus Open 2 سيكون ترقية كبيرة عن سابقتها. إن الجمع بين المعالج القوي والتصميم النحيف والكاميرات المحسنة، إلى جانب التطورات المتوقعة في تكنولوجيا العرض والمفصلات، يمكن أن يجعله منافسًا رئيسيًا في سوق الهواتف القابلة للطي الذي يشهد تنافسًا متزايدًا.

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