انت الان تتابع خبر وزير الخارجية الإيراني يحط رحاله في بغداد غداً الأحد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مصادر سياسية عراقية للسومرية نيوز، إن عراقجي سيتوجه غدا الى العراق لبحث تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة والتأكيد على عدم توسعة دائرة الحرب.



ووفقا للمصادر، فإن وزير الخارجية الإيراني سيصل ظهر يوم غد الى بغداد وسيلتقي خلال زيارته التي ستستمر لساعات قليلة كلا من: نظيره العراقي فؤاد حسين، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

