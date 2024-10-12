انت الان تتابع خبر القانونية النيابية: لا تأجيل للقوانين المهمة والتصويت عليها مرتبط بالاتفاقات السياسية ‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعثر القوانين المهمة المطروحة للتصويت ولد رؤية لدى البعض حول احتمالية تأجيل قوانين "الاحوال" والعفو "واعادة العقارات" للفصل التشريعي المقبل، الا ان هذا الامر نفته اللجنة القانونية النيابية التي اكدت ان الاسبوع المقبل سيشهد التصويت على هذه القوانين بجلسة واحدة.ويكشف برلمانيون مستقلون ان حضور نواب الكتل الكبيرة خلال الجلسات الماضية، كان مرتبطا بالاتفاقات السياسية التي باتت غير واضحة المعالم بشان القوانين المهمة المطروحة.

ووفق مصادر نيابية فان الاسبوع المقبل سيشهد عقد اربع جلسات وصفت بالحاسمة، وذلك للتصويت على القوانين المهمة في مقدمتها قانون الاحوال.