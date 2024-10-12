انت الان تتابع خبر اجتماع حكومي برئاسة السوداني بشأن انتخابات برلمان إقليم كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم السبت، رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد، والسادة أعضاء مجلسها".

وأضاف ان "اللقاء شهد مناقشة الاستعدادات الجارية للمفوضية وتحضيراتها لإقامة انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق (الدورة السادسة)، في 20 تشرين الأول الجاري، واستكمال جميع الإجراءات اللازمة لإقامة هذه الممارسة الديمقراطية المهمة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "دعم الحكومة لجهود مفوضية الانتخابات، وتأمين كل متطلبات العملية الانتخابية"، مشدداً على "ضرورة أن تبذل المفوضية والعاملون فيها أقصى الجهود مع العدّ التنازلي لإقامة الانتخابات، واعتماد الحيادية والشفافية وتحقيق العدالة الانتخابية بما يضمن الحفاظ على أصوات الناخبين، في انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات مواطني الإقليم".