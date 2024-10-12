انت الان تتابع خبر المفوضية تعلن تسجيل 39 شكوى و26 مخالفة ضمن انتخابات كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدثة باسم المفوضية جومانة الغلاي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "عدد المخالفات الواردة إلى اللجنة المركزية عن طريق اللجان الفرعية في المكاتب لغاية اليوم السبت هو 26 مخالفة".وأكدت غلاي، أن "بعض تلك المخالفات أصدرت بقرارٍ من مجلس المفوضين، وبعضها لا تزال قيد الدراسة والتحليل".

وأشارت الغلاي إلى أن "عدد الشكاوى التي قدمت لمفوضية الانتخابات بلغت 39 شكوى لغاية تاريخ الـ 12/10/2024".

