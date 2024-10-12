القاهره - الخليج 365 مهنياً: طوالع فلكية مناسبة جدا تدفع بمصالحك نحو الافق ما يجعلك من اغنى الابراج فكريا وماليا لتقوم باستثمارات ناجحة تدر عليك ارباحا وافرة. عاطفياً: لحظات عائلية وعاطفية مربكة اذ تشتد الانفعالات وتكون مزاجيا وسريع التصرف، حاذر من التورط في ازمة او الوقوع ضحية الانفعال والغضب والعصبية.

كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "القوس" من السبت 12 تشرين الأول إلى الجمعة 18 تشرين الأول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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