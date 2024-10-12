إيرادات فيلم إكس مراتي تقترب من نصف مليون جنيه في آخر ليلة

ياسر رشاد - القاهرة - فيلم إكس مراتي ، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، هشام ماجد، جنى أمس الجمعة 407 ألفًا و781 جنيهًا في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

تدور أحداث فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذي يقدم شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل، ويمران سويًا بالكثير من المواقف الكوميدية، فيما يظهر محمد ممدوح خلال الأحداث بشخصية رد سجون وهو الزوج السابق لـ أمينة بالعمل.

إكس مراتي من بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف، والفيلم فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب.

كانت أمينة خليل، كشفت عن البوستر الرسمي لفيلم إكس مراتي، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، معلقة: "مجرم رد سجون، ودكتور نفساني وسحر محتاسة بينهم، تفتكروا هيحصل إيه؟".

آخر أعمال الفنان هشام ماجد

كانت آخر أعمال هشام ماجد السينمائية، فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة وشاركه بطولته الفنانة هنا الزاهد، وحقق أرباحًا ضخمة في شباك تذاكر دور العرض.

أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وتدور قصة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2024 في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي، يشارك في بطولته هنا الزاهد وهشام ماجد، بيومي فؤاد ومحمد ثروت، الطفل جان رامز، غادة إبراهيم.

من ناحية أخرى، كانت آخر أعمال هشام ماجد مسلسل أشغال شقة، وتم عرضه في النصف الأول من الموسم الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا، وهو ينتمي لنوعية المسلسلات الكوميدية.

وتدور أحداثه حول طبيب شرعي يُدعى حمدي عبد الرحيم الذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد، والذي يُرزق بتوأمين ليبدأ هو وزوجته بالبحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين، لكن هذا لن يحدث بسهولة وتبدأ معاناتهم وفي ظل انشغالهما بالعمل يعجزان عن الوفاء بمتطلبات الأطفال ويقرر الزوجان أن الحل لمشكلتهما هو الاستعانة بمدبرة منزل، للاعتماد عليها في رعاية الطفلين بدلا عنهما.

يبدأ الثنائي بمساعدة أصدقائهما رحلة البحث عن مدبرة خادمة مناسبة لرعاية طفليهما، ولكن يتضح لهما أن مسؤولية الاستقرار على واحدة بعينها أمر صعب للغاية.

وكلما بدأت مدبرة منزل في ممارسة مهام عملها ينشب بينها وبين الزوجين خلاف في إطار كوميدي.

أبطال مسلسل أشغال شقة

ومسلسل أشغال شقة، يضم مجموعة من نجوم الفن وأبرزهم: الفنان هشام ماجد والفنانة أسماء جلال، ويشاركهم في البطولة سلوى محمد علي، شيرين، مصطفى غريب، رحمة أحمد فرج، محمد محمود، مي كساب، نهى عابدين وانتصار وإنجي وجدان وغيرهم، والعمل من إخراج وتأليف خالد دياب.