نجم برشلونة السابق: "هانز فليك يعجبني كثيرًا"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإسباني أندريس إنييستا، لاعب برشلونة السابق، أنه معجب كثيرًا بمدرب البلوجرانا الحالي الألماني هانز فليك، بعد المستويات القوية التي قدمها خلال الفترة الأخيرة.

وأجرى إنييستا حوارًا مع صحيفة "سبورت" الكتالونية عقب فترة قصيرة من اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، حيث قال: "بالتأكيد، هانز فليك يعجبني كثيرًا، نحن نتحدث عن مدرب أثبت جدارته في أكثر من مكان، وما نراه حتى الآن إيجابي للغاية".

بينما تحدث عن موسم برشلونة الحالي، فقال: "أتوقع حصول هذا الفريق على الألقاب، متفائل دائمًا بشأن هذا الموسم والمستقبل، سيقاتل هؤلاء اللاعبون بشدة من أجل ذلك".

وعن قرار رحيله عن برشلونة في 2018، قال: "بالطبع، لقد أدركت وقتها أنني قدمت كل شيء لصالح برشلونة، لهذا قررت الابتعاد".

وتابع: "الأمور بعد ذلك لم تسر بشكل جيد بالفريق ولكن نأمل أن تكون الفترة المقبلة جيدة".