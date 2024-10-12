كومان يكشف أسباب استبعاد دي يونج من قائمة هولندا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، أسباب استبعاد لاعب الوسط فرينكي دي يونج، بعدما تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها.

وتحدث كومان في تصريحات نقلتها شبكة "Football Oranje"، حيث قال: "بالفعل، تحدثت مع فرينكي عبر الهاتف، مع كل الاحترام، لا يزال بعيدًا عن مستواه".

وأضاف: "مبكر للغاية لدي يونج الانضمام إلى منتخب هولندا، لقد شارك لمدة 15 دقيقة تقريبًا مع برشلونة، لذلك كان من الصعب جدًا وجوده معنا".

وأكمل: "لا يزال فرينكي دي يونج يحتاج إلى المزيد من الوقت مع برشلونة حتى يستعيد حساسية المباريات ويكون جاهزًا بنسبة 100%".

الجدير بالذكر أن المنتخب الهولندي تعادل مع نظيره المجري بهدف لمثله، في إطار مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، بالأمس الجمعة، بينما ستكون هناك مواجهة يوم الإثنين أمام ألمانيا بنفس المسابقة.