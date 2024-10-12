الخليج اليوم .. قرقاش: الدعم الإنساني والإغاثي محور رئيسي في توجهات الإمارات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن الدعم الإنساني والإغاثي محور رئيسي في توجهات الإمارات، مشدداً على أن حماية أرواح المدنيين وبالأخص النساء والأطفال يجب أن تتصدر القرار السياسي لضمان مستقبل المنطقة وشعوبها.

وقال معاليه عبر حسابه على منصة " إكس" : "منذ تأسيسها شكل الدعم الإنساني والإغاثي محوراً رئيسياً في توجهات دولة الإمارات. واليوم، في ظل الأحداث المأساوية في غزة ولبنان، نرى البعد الإنساني في صلب سياستها الإقليمية".

وأضاف معاليه " حماية أرواح المدنيين وبالأخص النساء والأطفال يجب أن تتصدر القرار السياسي لضمان مستقبل المنطقة وشعوبها".