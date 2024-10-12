بعد غياب: نبيلة عبيد تعلن تفاصيل مسلسلها السعودي القادم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2024 04:23 مساءً - فاجأت الفنانة نبيلة عبيد جمهورها بخبر عودتها من جديد للتمثيل بعد غياب عدة سنوات، وحمّست الجمهور لهذا العمل، بعدما كشفت تفاصيل قليلة عن المسلسل.

عودة نبيلة عبيد للتمثيل

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نشرتعبْر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، منشوراً جديداً أعلنت من خلاله عودتها للتمثيل، وكتبت تعليقاً قالت فيه: "البداية كانت من الرياض؛ حيث أقيم أمس المؤتمر الإعلامي للإعلان عن مسلسل جذوة، الذي سوف أقوم ببطولته مع عدد من النجوم بين مصر والسعودية، وهو أول مسلسل سعودي أشارك بتقديمه، وسعيدة لكونه من إنتاج الكاتب والمنتج السعودي خالد الراجح، مساكم برائحة البخور العربي".

وقد تفاعل عددٌ كبير من محبي نبيلة عبيد مع هذا المنشور، وأبدى عددٌ كبير منهم حماسهم بعودتها من جديد؛ خاصةً وأنها كانت قد وعدت في وقتٍ سابق، بإمكانية تقديمها لعمل جديد إذا أُتيح لها الدَور المناسب؛ حيث صرّحت في وقتٍ سابق، بأنها بالفعل تتلقى عروضاً للمشاركة في أعمال جديدة، لكنها لم تجد الموضوع الذي يناسب عمرها، وكذلك مشوارها الفني.

آخر أعمالها الفنية

عودةمن خلال مسلسل جذوة، تأتي بعد غياب 4 سنوات كاملة؛ حيث كان آخر أعمالها: مسلسل "سكر زيادة"، من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، وبطولة: نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم: أحمد السقا، بيومي فؤاد، جومانا مراد، روجينا، لقاء الخميسي، عبدالباسط حمودة، حمدي الميرغني، صبري فواز، سليمان عيد، بدرية طلبة وآخرون.

تردد في وقتٍ سابق، أن نبيلة عبيد قد وافقت على تقديم سيرتها الذاتية في عمل فني، لكنها نفت ذلك الأمر، وأوضحت أنها وافقت من حيث المبدأ على تقديم سيرتها في سلسلة تليفزيونية ترويها بنفسها.

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